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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan 2 yıllık imzayı attı!

Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya paylaşımıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

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Arda Turan 2 yıllık imzayı attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 21:55

Arda Turan için yeni takım süreci tamamlandı. Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan, kariyerine Shakhtar Donetsk ile devam edecek.

ARDA TURAN'DAN SHAKTAR DONETSK AÇIKLAMASI

Arda Turan kulübe yaptığı ilk açıklamada; "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa'da kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz." dedi.

https://x.com/FCShakhtar_eng/status/1927434640081502255

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN YERİNE EYÜPSPOR'A KİM GELDİ?
İstanbul temsilcisi, henüz yeni bir isimle anlaşmadı.
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ETİKETLER
#eyüpsor
#eyüpspor
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#arda turan
#Shaktar Donetsk
#Spor
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