Arda Turan 2 yıllık imzayı attı!

Arda Turan için yeni takım süreci tamamlandı. Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan, kariyerine Shakhtar Donetsk ile devam edecek.

ARDA TURAN'DAN SHAKTAR DONETSK AÇIKLAMASI

Arda Turan kulübe yaptığı ilk açıklamada; "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa'da kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz." dedi.

https://x.com/FCShakhtar_eng/status/1927434640081502255