Arda Turan evinde kaybetti! Rizespor, Eyüpspor'u geriden gelerek yendi
Süper Lig’de Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 yendi. Maçta oyuncularına taktik veren Arda Turan'ın çılgına döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.
Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor gollerini 55. dakikada Varesanovic ve 75. dakikada Sowe kaydetti. Eyüpspor’un tek golü ise 27. dakikada Ahmed Kutucu’dan geldi.
AMİR, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Çaykur Rizespor’da Amir Hadziahmetovic, karşılaşmanın 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, 22 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 16’ya yükseltti.
Eyüpspor gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek.