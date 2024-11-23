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Arda Turan evinde kaybetti! Rizespor, Eyüpspor'u geriden gelerek yendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 15:51 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:52
Arda Turan evinde kaybetti! Rizespor, Eyüpspor&#039;u geriden gelerek yendi

Süper Lig’de Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 yendi. Maçta oyuncularına taktik veren Arda Turan'ın çılgına döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor​, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Arda Turan evinde kaybetti! Rizespor, Eyüpspor'u geriden gelerek yendi - 1. Resim

Çaykur Rizespor gollerini 55. dakikada Varesanovic ve 75. dakikada Sowe kaydetti. Eyüpspor’un tek golü ise 27. dakikada Ahmed Kutucu’dan geldi.

AMİR, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çaykur Rizespor’da Amir Hadziahmetovic, karşılaşmanın 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor​, 22 puanda kaldı.  Çaykur Rizespor ise puanını 16’ya yükseltti.

Arda Turan evinde kaybetti! Rizespor, Eyüpspor'u geriden gelerek yendi - 2. Resim

Eyüpspor gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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