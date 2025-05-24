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 | Burak Ayaydın

Arda Turan için Eyüpspor'dan açıklama geldi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. Arda Turan'ın; Eyüpspor'dan ayrılma sürecine değinen Murat Özkaya, genç hocaya yardımcı olacaklarını belirtti.

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Arda Turan için Eyüpspor'dan açıklama geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 17:22

Arda Turan'ın Eyüpspor'dan yakın zamanda ayrılması beklenirken, başkan Murat Özkaya'dan da sürece dair yorumlar geldi. Arda Turan'ın önünü açacaklarını belirten Murat Özkaya, her karar için saygı duyacaklarını ifade etti.

Arda Turan için Eyüpspor'dan açıklama geldi!

ARDA TURAN İÇİN EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA'DAN AÇIKLAMA

Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalar yapan Özkaya, "Şu anda benim bildiğim bir şey yok. Arda kararını versin devam etmek isterse eder, etmek istemezse gider. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Arda'nın her türlü kararına saygılıyız. Karar tamamen kendisine ait." ifadelerini kullandı.

Arda Turan için Eyüpspor'dan açıklama geldi!

ARDA TURAN VE SHAKTAR DONETSK SÜRECİ

Eyüpspor'da başarılı bir performans gösteren Arda Turan, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile görüşmeler yapıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN EN SON HANGİ TAKIMDA FUTBOL OYNAMIŞTI?
Genç teknik adam, futbolculuk kariyerini Galatasaray'da sonlandırmıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#Başkan Murat Özkaya
#shaktar donetsk
#Spor
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