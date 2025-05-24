Arda Turan için Eyüpspor'dan açıklama geldi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. Arda Turan'ın; Eyüpspor'dan ayrılma sürecine değinen Murat Özkaya, genç hocaya yardımcı olacaklarını belirtti.

Arda Turan'ın Eyüpspor'dan yakın zamanda ayrılması beklenirken, başkan Murat Özkaya'dan da sürece dair yorumlar geldi. Arda Turan'ın önünü açacaklarını belirten Murat Özkaya, her karar için saygı duyacaklarını ifade etti.

ARDA TURAN İÇİN EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA'DAN AÇIKLAMA

Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalar yapan Özkaya, "Şu anda benim bildiğim bir şey yok. Arda kararını versin devam etmek isterse eder, etmek istemezse gider. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Arda'nın her türlü kararına saygılıyız. Karar tamamen kendisine ait." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN VE SHAKTAR DONETSK SÜRECİ

Eyüpspor'da başarılı bir performans gösteren Arda Turan, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile görüşmeler yapıyor.