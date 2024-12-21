Arda Turan'dan Beşiktaş sorusuna 'Galatasaray' yanıtı! Kırmızı kart gördüğü pozisyonu savundu

21 Aralık 2024 01:05 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 01:48

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuştu ve kırmızı kart gördüğü pozisyonun ayrıntılarını paylaştı. Turan ayrıca Beşiktaş ile ilgili hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuştu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin açıklama yapan Turan, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

"HEPİMİZİN OYUNCULARI DEĞERLİ"

Maç sırasında yaşanan bir pozisyonda itiraz ettiği için kırmızı kart gören Arda Turan, olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"İlk yarının sonunda Caner’in suratına bir temas var. Ben orada faul olup, olmamasına itiraz etmedim. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından durdurması gerektiği için itiraz ettim. Hepimizin oyuncuları değerli. Fenerbahçe takımına karşı saygım çok büyük, dostlarımız var. Benim oyuncum değersiz mi? Darbe alıp, yere düşüyor. Neden durdurmuyorsun? Ondan sonra 10 saniyeden fazla zaman geçti."

Maçın geneline dair değerlendirmelerde bulunan Turan, takımının savunmadaki performansından memnun olduğunu belirterek, "Bence güzel maç oldu. Maçın başındaki tahminlerimizle beraber Maximin’in oynamayacağını düşünerek biz de Ampem'i oturttuk. Kostic’in ortalarını riske etmek istedik. Kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık. Geçiş oyununda zaman zaman iyi işler yaptık. İlk yarıda defans tarafından çok memnunum," dedi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANABİLECEK HAMLE YAPTIK"

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha fazla risk aldığını belirten Turan, "İkinci yarı normal olarak Fenerbahçe ikinci forveti de aldı. Zaman zaman çok iyi savunduk. Kenar ortaları yordu. Doruk bugün muhteşem mücadele etti. Bizim değerli olan Dorukhan’ın yerine Emre Mor’u alabilme cesaretini gösterdik. Çünkü Fenerbahçe’ye karşı ne kadar yaslanırsak yaslanalım hücum da etmemiz lazım. Kazanabilecek hamle yaptık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için 1 puan, oyun olarak kazanılmış bir 3 puan gibi" diye konuştu.

Turan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile karşı karşıya gelmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı böyle mücadele vermek benim için de iyi bir sınav oldu. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım. Minimum da pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi oynayacağız. Bugün için aldığım 1 puan çok değerli" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A GİDECEĞİ İDDİALARI SORULDU

Beşiktaş teknik direktörlüğü hakkındaki soruya ise net bir yanıt veren Turan, "Eyüpspor teknik direktörüyüm. Olmayan konularla ilgili konuşmuyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Onlara bu şekilde ayaküstü konuşmak saygısızlık olur. Hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim." dedi.

Arda Turan, takımının gösterdiği mücadeleyle gurur duyduğunu bir kez daha vurgulayarak, gelecekte daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.