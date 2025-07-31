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 | Burak Ayaydın

Arda Turan'dan gurur vurgusu: "Gidişattan memnunum"

Arda Turan, Shaktar Donetsk-Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Galibiyet kritiği yapan başarılı hoca, gururlu olduğunu belirtti.

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Arda Turan'dan gurur vurgusu:
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 23:54

galibiyet sonrasında olumlu konuştu. 'ı 2-0 mağlup ederek 3. tura yükselen 'te, Arda hocadan önemli yorumlar geldi.

Arda Turan'dan gurur vurgusu: "Gidişattan memnunum"

ARDA TURAN'DAN MAÇ ANALİZİ

"Böyle maçları psikolojik olarak oynamak daha zor. İlk maçta alınan iyi skoru koruma içgüdüsü... Ofansif anlamda sıkıntılar çektik. Ama genel olarak memnunum. Ufak tefek birkaç pozisyon dışında açık vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi ön elemesi seviyesinde maçlar oynuyoruz. Şimdi iyi dinlenip, lig şampiyonluğu için en önemli maçımıza çıkacağız. Görüntüden, gidişattan memnunum. Herkesi işin içine dahil etmek zorundayız. 3 günde bir maç var, hava sahası kapalı olduğu için uzun otobüs seyahatleri var. Birbirimize güvenmek zorundayız. Planlamaya sadık kalacağız."

Arda Turan'dan gurur vurgusu: "Gidişattan memnunum"

ARDA TURAN YUNANİSTAN'DA ZORLU BİR SINAV DAHA VERECEK

Shaktar Donetsk, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile eşleşti.

Sıkça Sorulan Sorular

SHAKTAR DONETSK NEDEN OTOBÜS AĞIRLIKLI YOLCULUKLAR YAPIYOR?
Ukrayna'daki savaş sebebiyle farklı planlamalar ilerleten Shaktar, imkânlar dahilinde futbol ortamını devam ettirmeye çalışıyor.
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ETİKETLER
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#beşiktaş
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#Shaktar Donetsk
#Shaktar Donetsk
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