Arda Turan'dan gurur vurgusu: "Gidişattan memnunum"

Arda Turan galibiyet sonrasında olumlu konuştu. Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek 3. tura yükselen Shaktar Donetsk'te, Arda hocadan önemli yorumlar geldi.

ARDA TURAN'DAN MAÇ ANALİZİ

"Böyle maçları psikolojik olarak oynamak daha zor. İlk maçta alınan iyi skoru koruma içgüdüsü... Ofansif anlamda sıkıntılar çektik. Ama genel olarak memnunum. Ufak tefek birkaç pozisyon dışında açık vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi ön elemesi seviyesinde maçlar oynuyoruz. Şimdi iyi dinlenip, lig şampiyonluğu için en önemli maçımıza çıkacağız. Görüntüden, gidişattan memnunum. Herkesi işin içine dahil etmek zorundayız. 3 günde bir maç var, hava sahası kapalı olduğu için uzun otobüs seyahatleri var. Birbirimize güvenmek zorundayız. Planlamaya sadık kalacağız."

ARDA TURAN YUNANİSTAN'DA ZORLU BİR SINAV DAHA VERECEK

Shaktar Donetsk, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile eşleşti.