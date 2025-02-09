Arda Turan'ın hamlesini resmen duyurdular! Eyüpspor'a İtalyan golcü

Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a gönderen Eyüpspor'da, Arda Turan'ın yeni hedefi Fabio Borini oldu! Eyüpspor ile başarılı bir dönemden geçen Arda Turan, Fabio Borini'yi en önemli alternatiflerden biri olarak görüyor.

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR'UNDA FABIO BORINI SÜRECİ

İtalyan basını Eyüpspor'un Fabio Borini'yi bir süredir takipte olduğunu resmen duyurdu ve teklif için hazırlık aşamasında olunduğunu belirtti. İstanbul ekibine oynattığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Arda Turan, Ahmed Kutucu'nun alternafi olarak değerlendirilen Fabio Borini'ye onay verdi. Kadrodaki dengeyi bozmak istemeyen genç çalıştırıcı, İtalyan hücumcunun etkili bir takviye olabileceğini düşünüyor.

TRANSFER MÜMKÜN

Serie B'de zorlu günlerden geçen Sampdoria'da Fabio Borini krizi yaşanıyor. Oyuncunun performansından memnun olmayan İtalyan kulübü, geçtiğimiz günlerde Borini'yi kadro dışı bırakmış ve transfer tekliflerini değerlendirmesini istemişti! Halihazırda 2025 yazında sözleşmesi de sona erecek olan 33 yaşındaki sol kanat, Sampdoria'da resmen gözden çıkarıldı.

KÖTÜ PERFORMANS

Bu sezon 11 maça çıkan ve sadece 353 dakika sahada kalan tecrübeli hücumcu, 1 gollük katkı sağladı.

TÜRKİYE'DE OYNADI

Daha önce Türkiye'de Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, etkileyici bir performans göstermiş ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.