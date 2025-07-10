Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Finlandiya ekibi Ilves'i 6-0 yendi!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Finlandiya'nın Ilves takımını 6-0 yendi.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 26. dakikada Alisson Santana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi, 43. dakikada Kaua Elias'ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Maçın 47. dakikasında Shakhtar Donetsk'te bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu Santana, skoru 3-0'a getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Ukrayna temsilcisi, 74. dakikada Kevin, 87. dakikada Pedrinho ve 89. dakikada da Newertton'la üç gol daha bularak maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakalayan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.