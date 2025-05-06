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 | Suat Vilgen

Arjantin futbolu yasta! Maradona'nın takım arkadaşı hayatını kaybetti

Maradona'nın da forma giydiği Arjantin Milli Futbol Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan olan Luis Galvan 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Arjantin futbolu yasta! Maradona'nın takım arkadaşı hayatını kaybetti
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 12:13

Arjantinli eski savunma oyuncusu Luis Galvan, zatürre nedeniyle geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk 11'inde yer aldı ve milli takımın tüm maçlarında forma giydi. Kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan "Talleres de Cordoba" efsanesi, 1982 Dünya Kupası'nda da yer almış ve İtalya'ya yenildikleri grup maçında forma giymişti.

Arjantin futbolu yasta! Maradona'nın takım arkadaşı hayatını kaybetti

"ELVEDA MAESTRO"

Arjantin'nin Talleres de Cordoba kulübü, efsane futbolcuları için sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Elveda Luis. Kulübün simgesi ve 1978'de Arjantin Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan Luis Adolfo Galvan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu zor zamanda ailesine ve sevdiklerine eşlik ediyor ve ebedi istirahatine dua ediyoruz. Luis, emekli olduktan sonra bile kulüple bağını sürdürdü, genç takımlarda ve kadın futbolunda çalıştı. Özverisi, yeni nesillerin oluşumunda temel bir rol oynadı. Elveda sonsuza dek Maestro" ifadeleri yer aldı.

Arjantin futbolu yasta! Maradona'nın takım arkadaşı hayatını kaybetti

Galvan, 17 sezonda 503 maçta Cordoba adına oynamış ve kulübün formasını en çok giyen futbolcu ünvanını almıştı.

Arjantin futbolu yasta! Maradona'nın takım arkadaşı hayatını kaybetti

FEDERASYON DA ANDI

Diğer yandan Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Arjantin Futbol Federasyonu, Başkanı Claudio Tapia aracılığıyla, 1978 yılında Arjantin Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan defans oyuncusu Luis Galvan'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletiyor, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyor" denildi.

ETİKETLER
#Arjantin Milli Takımı
#Maradona
#luis galvan
#Spor
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