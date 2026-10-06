Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:10

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Arjantin Benin maçı hangi kanalda belli oldu! Arjantin Milli Takımı, Lionel Messi’nin 21 yıllık milli takım kariyerindeki son karşılaşmasına sahne olacak özel hazırlık maçında Benin ile karşı karşıya gelecek. Buenos Aires’teki Estadio Mas Monumental’de oynanacak mücadele öncesinde tüm gözler kariyerinin son milli maçına çıkacak olan 39 yaşındaki yıldız futbolcuya çevrildi. “The Last Tango” adı verilen karşılaşmada Messi’nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan birçok futbolcu ve ailelerinin de tribünlerde bulunması bekleniyor. Arjantin ile Benin arasındaki mücadele, iki ülkenin senior düzeydeki ilk karşılaşması olma özelliğini de taşıyacak. Arjantin maçı hangi kanalda, hangi kanal veriyor? Arjantin Benin maçı kanal detayları netleşti.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:10

, uluslararası maçlar penceresindeki son hazırlık karşılaşmasında Benin’i konuk edecek. Karşılaşma, ’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla son kez sahaya çıkacak olması nedeniyle özel bir anlam taşırken, 39 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyerindeki 208. maçına çıkması bekleniyor. Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 207 karşılaşmada 125 gol ve 68 asist kaydetti. Arjantin maçı hangi kanalda? İşte Messi’nin son maçı öncesi detaylar…

ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin ile Benin arasındaki hazırlık karşılaşması bu gece Buenos Aires’te bulunan Estadio Mas Monumental’de oynanacak. Türkiye saatiyle 7 Ekim Çarşamba günü 02.00’de başlayacak mücadele, FIFA uluslararası maçlar penceresinin son hazırlık karşılaşması olarak takvimde yer alıyor. Karşılaşmanın Arjantin açısından en önemli özelliği ise Lionel Messi’nin milli takım formasıyla son kez sahaya çıkacak olması olacak.

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Messi, 31 Ağustos 2026 tarihinde milli takımı bıraktığını açıklamıştı. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda 1-0 mağlup olan Arjantin’in ardından milli kariyerini noktalama kararı alan yıldız futbolcu, AFA tarafından düzenlenen özel karşılaşmayla Albiceleste formasına veda edecek. Messi’nin bu maçla birlikte Arjantin Milli Takımı’ndaki toplam karşılaşma sayısını 208’e çıkarması bekleniyor.

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Arjantin, bu maç penceresinde Messi’nin yer almadığı iki karşılaşmaya çıktı. Lionel Scaloni yönetimindeki takım 30 Eylül’de Cordoba’da Bolivya’yı 4-0, 3 Ekim’de ise Monumental’de Burkina Faso’yu 7-0 mağlup etti. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin, Benin karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

ARJANTİN BENİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Benin arasındaki karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, 7 Ekim Çarşamba günü saat 02.00’de başlayacak mücadeleyi platform üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın Messi’nin milli takım kariyerindeki son maç olması nedeniyle mücadeleye yönelik ilgi de yüksek olacak.

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Karşılaşma “The Last Tango” adıyla düzenlenirken, Messi’nin Arjantin Milli Takımı’na vedası için özel hazırlıklar yapıldı. Biletlerin iki saatten kısa sürede tükendiği karşılaşmada yaklaşık 85 bin kişilik Estadio Mas Monumental’in tamamen dolması bekleniyor. 2022 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan birçok futbolcu ile ailelerinin de tribünlerde bulunarak Messi’nin milli takıma vedasına eşlik edeceği belirtildi.

Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Messi’nin karşılaşmada özel olarak tasarlanan bir forma ve altın renkli kramponlarla sahaya çıkması planlanıyor. Formada Arjantin bayrağındaki güneş motifinin yanı sıra merkezi beyaz bir şerit bulunuyor. Arjantin Futbol Federasyonu tarafından Messi’nin 21 yıllık milli takım kariyerine veda etmesi amacıyla düzenlenen karşılaşma, iki ülke arasındaki ilk senior düzey maç olarak da kayıtlara geçecek.

MESSİ FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı ile yollarını ayırması, profesyonel futbol kariyerini de sonlandıracağı anlamına gelmiyor. 39 yaşındaki futbolcu, Benin karşılaşmasıyla yalnızca Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına çıkacak ve kulüp kariyerine devam edecek.

Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 207 maçta 125 gol ve 68 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra iki Copa America ve Finalissima zaferleri bulunan yıldız futbolcu, milli takım kariyerini Arjantin tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu olarak tamamlayacak.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Arjantin
#lionel messi
#fıfa
#Benin
#Afa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.