Arjantin maçı hangi kanalda? Messi son maçına çıkıyor

Arjantin, FIFA uluslararası maçlar penceresindeki son hazırlık karşılaşmasında Benin’i konuk edecek. Karşılaşma, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla son kez sahaya çıkacak olması nedeniyle özel bir anlam taşırken, 39 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyerindeki 208. maçına çıkması bekleniyor. Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 207 karşılaşmada 125 gol ve 68 asist kaydetti. Arjantin maçı hangi kanalda? İşte Messi’nin son maçı öncesi detaylar…

ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin ile Benin arasındaki hazırlık karşılaşması bu gece Buenos Aires’te bulunan Estadio Mas Monumental’de oynanacak. Türkiye saatiyle 7 Ekim Çarşamba günü 02.00’de başlayacak mücadele, FIFA uluslararası maçlar penceresinin son hazırlık karşılaşması olarak takvimde yer alıyor. Karşılaşmanın Arjantin açısından en önemli özelliği ise Lionel Messi’nin milli takım formasıyla son kez sahaya çıkacak olması olacak.

Messi, 31 Ağustos 2026 tarihinde milli takımı bıraktığını açıklamıştı. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda 1-0 mağlup olan Arjantin’in ardından milli kariyerini noktalama kararı alan yıldız futbolcu, AFA tarafından düzenlenen özel karşılaşmayla Albiceleste formasına veda edecek. Messi’nin bu maçla birlikte Arjantin Milli Takımı’ndaki toplam karşılaşma sayısını 208’e çıkarması bekleniyor.

Arjantin, bu maç penceresinde Messi’nin yer almadığı iki karşılaşmaya çıktı. Lionel Scaloni yönetimindeki takım 30 Eylül’de Cordoba’da Bolivya’yı 4-0, 3 Ekim’de ise Monumental’de Burkina Faso’yu 7-0 mağlup etti. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin, Benin karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

ARJANTİN BENİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Benin arasındaki karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, 7 Ekim Çarşamba günü saat 02.00’de başlayacak mücadeleyi platform üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın Messi’nin milli takım kariyerindeki son maç olması nedeniyle mücadeleye yönelik ilgi de yüksek olacak.

Karşılaşma “The Last Tango” adıyla düzenlenirken, Messi’nin Arjantin Milli Takımı’na vedası için özel hazırlıklar yapıldı. Biletlerin iki saatten kısa sürede tükendiği karşılaşmada yaklaşık 85 bin kişilik Estadio Mas Monumental’in tamamen dolması bekleniyor. 2022 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan birçok futbolcu ile ailelerinin de tribünlerde bulunarak Messi’nin milli takıma vedasına eşlik edeceği belirtildi.

Messi’nin karşılaşmada özel olarak tasarlanan bir forma ve altın renkli kramponlarla sahaya çıkması planlanıyor. Formada Arjantin bayrağındaki güneş motifinin yanı sıra merkezi beyaz bir şerit bulunuyor. Arjantin Futbol Federasyonu tarafından Messi’nin 21 yıllık milli takım kariyerine veda etmesi amacıyla düzenlenen karşılaşma, iki ülke arasındaki ilk senior düzey maç olarak da kayıtlara geçecek.

MESSİ FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı ile yollarını ayırması, profesyonel futbol kariyerini de sonlandıracağı anlamına gelmiyor. 39 yaşındaki futbolcu, Benin karşılaşmasıyla yalnızca Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına çıkacak ve kulüp kariyerine devam edecek.

Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 207 maçta 125 gol ve 68 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra iki Copa America ve Finalissima zaferleri bulunan yıldız futbolcu, milli takım kariyerini Arjantin tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu olarak tamamlayacak.