Arsenal Manchester United maçı başladı mı şifresiz canlı nereden izlenir?

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig 23. hafta maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Arsenal-Manchester United maçı,

Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’de futbolseverler için yayın ve saat bilgisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ligde zirvede yer alan Arsenal, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Michael Carrick yönetiminde yeniden toparlanma işaretleri veren Manchester United ise geçtiğimiz hafta iç sahada Manchester City karşısında aldığı galibiyetin ardından moral kazandı.

ARSENAL MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANAL?

Arsenal-Manchester United karşılaşması bu akşam 19.30’da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.