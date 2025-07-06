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 | Burak Ayaydın

Arsenal şampiyonluk aşkına: Viktor Gyökeres ile anlaştılar!

Arsenal'den an itibarıyla şampiyonluk hamlesi geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal, Viktor Gyökeres ile resmen anlaştı.

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Arsenal şampiyonluk aşkına: Viktor Gyökeres ile anlaştılar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 18:14

sansasyonel transferde sona yaklaştı. Viktor Gyökeres için uzun zamandır nabız yoklayan İngiliz devi, yıldız golcüyle her konuda anlaştı ve ile son aşamaya geçti.

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Geçen sezonki bitiricilik sorununu bu yıla taşımak istemeyen Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde geri sayıma geçti. Halihazırda Victor Osimhen ile Viktor Gyökeres arasından bir tercih yapan Topçular, Viktor Gyökeres'in takıma daha uygun olduğuna karar verdi. Son olarak da İsveçli , Sporting'in sezon öncesi antrenmanlarına katılmayacak.

Arsenal şampiyonluk aşkına: Viktor Gyökeres ile anlaştılar!

VIKTOR GYOKERES FIRTINASI

25 yaşındaki yıldız isim, Sporting formasıyla geride kalan iki sezonda gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti! Gyökeres; geçtiğimiz sezon 52 maçta 54 gol atıp 12 asist yaparak toplamda 66 gole doğrudan katkı verirken, bir önceki yılda ise 50 maçta 43 gol ve 14 asist yaparak, yine başrolde yer almıştı.

Arsenal şampiyonluk aşkına: Viktor Gyökeres ile anlaştılar!

Sıkça Sorulan Sorular

GYOKERES SPORTING LIZBON'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Portekiz ekibi, yıldız hücumcuyu Coventry City'den kadrosuna katmıştı.
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ETİKETLER
#transfer
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#Transfer Haberleri
#Viktor Gyökeres
#Spor
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