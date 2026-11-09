Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı süreç devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirdiğini ve tedavi sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini duyurdu. Asensio'nun dönüşü yaklaşırken teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hücum hattındaki tercihleri ve İrfan Can Kahveci ile yaşanabilecek forma rekabeti de gündeme geldi. Peki, Asensio ne zaman dönecek?

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda İspanyol yıldızın Ocak 2027'nin ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

Asensio'nun bireysel çalışmalarını ne zaman tamamlayacağı ve maç temposuna hangi tarihte ulaşacağı ise henüz kesinleşmedi. Oyuncunun sahalara dönüşü, ameliyat sonrası iyileşme sürecine ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine bağlı olacak.

ASENSİO'NUN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi görmeye başladı. Eylül ayında takıma katılan futbolcu, ilerleyen haftalarda dizindeki şişlik ve ağrı şikâyetleri nedeniyle yeniden kontrollerden geçirildi.

Yapılan MR görüntülemesinde İspanyol futbolcunun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi. Fenerbahçe, Asensio'nun İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ASENSİO VE İRFAN CAN KAHVECİ PLANI

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine başlamasıyla birlikte hücum hattındaki oyuncu tercihleri de merak konusu oldu. İrfan Can Kahveci'nin son maçlarda yükselen performansı, Asensio'nun dönüşü sonrasında forma rekabetinin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme taşıdı.

İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşılaşmasında bir gol ve iki asistlik katkı sağlarken Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşadı. Çorum FK karşılaşmasında ise Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan milli futbolcu, iki gol kaydetti.

İrfan Can'ın hücumdaki etkinliği, teknik heyetin elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Asensio ise pas kalitesi, oyun görüşü ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle farklı bir profil sunuyor.