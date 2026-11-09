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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:49

Asensio ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olan Marco Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Asensio ne zaman dönecek? soruları araştırılırken Emre Belözoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Asensio ne zaman dönecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:49

'de 'nun sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı süreç devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle 'da artroskopik operasyon geçirdiğini ve tedavi sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini duyurdu. Asensio'nun dönüşü yaklaşırken teknik direktör 'nun hücum hattındaki tercihleri ve İrfan Can Kahveci ile yaşanabilecek forma rekabeti de gündeme geldi. Peki, Asensio ne zaman dönecek?

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda İspanyol yıldızın Ocak 2027'nin ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

Asensio ne zaman dönecek?

Asensio'nun bireysel çalışmalarını ne zaman tamamlayacağı ve maç temposuna hangi tarihte ulaşacağı ise henüz kesinleşmedi. Oyuncunun sahalara dönüşü, ameliyat sonrası iyileşme sürecine ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine bağlı olacak.

ASENSİO'NUN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi görmeye başladı. Eylül ayında takıma katılan futbolcu, ilerleyen haftalarda dizindeki şişlik ve ağrı şikâyetleri nedeniyle yeniden kontrollerden geçirildi.

Asensio ne zaman dönecek?

Yapılan MR görüntülemesinde İspanyol futbolcunun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi. Fenerbahçe, Asensio'nun İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ASENSİO VE İRFAN CAN KAHVECİ PLANI

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine başlamasıyla birlikte hücum hattındaki oyuncu tercihleri de merak konusu oldu. İrfan Can Kahveci'nin son maçlarda yükselen performansı, Asensio'nun dönüşü sonrasında forma rekabetinin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme taşıdı.

İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşılaşmasında bir gol ve iki asistlik katkı sağlarken Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşadı. Çorum FK karşılaşmasında ise Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan milli futbolcu, iki gol kaydetti.

İrfan Can'ın hücumdaki etkinliği, teknik heyetin elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Asensio ise pas kalitesi, oyun görüşü ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle farklı bir profil sunuyor.

ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#İspanya
#İrfan Can Kahveci
#Marco Asensio
#Spor
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