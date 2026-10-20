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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:56

Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun Slavia Prag maçında kadroda yer almaması taraftarların gündemine geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde Asensio'nun sağlık durumu ve sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:56

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiği ve ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi. Peki, Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor, ne zaman dönecek?

ASENSİO NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

'nin yıldız futbolcusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmasında forma giyemiyor. Yapılan MR incelemesinde İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?

Kulübün sağlık ekibinin değerlendirmesi ve oyuncunun da onayı doğrultusunda ameliyat kararı alındı. Bu nedenle Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.

ASENSİO SAKAT MI, SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Marco Asensio'nun dizindeki şişlik ve ağrı şikayetlerinin ardından yapılan kontrollerde kıkırdak lezyonu belirlendi. Fenerbahçe Futbol Direktörü 'in açıklamasına göre futbolcunun daha önce yaşadığı kas gerilmesinin ardından dizinde şişlik oluştu. Tedavi uygulanmasına rağmen şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR incelemesi yapıldı.

Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk'un verdiği bilgiye göre, tespit edilen lezyonun ameliyatla tedavi edilmesi planlanıyor. Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon süreci, sahalara dönüş zamanını belirleyecek.

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Marco Asensio'nun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Fenerbahçe tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. A Spor'un haberinde İspanyol futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Ancak bu süreye ilişkin kulüpten doğrulanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor?

Asensio'nun dönüş tarihi, ameliyatın ardından yapılacak kontroller ve rehabilitasyon sürecindeki gelişmelere göre netleşecek.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#Slavia Prag
#Marco Asensio
#Oğuz Çetin
#Ahmet Kulduk
#Spor
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