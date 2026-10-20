Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiği ve ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi. Peki, Asensio neden yok, sakat mı? Asensio neden oynamıyor, ne zaman dönecek?

ASENSİO NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle Slavia Prag karşılaşmasında forma giyemiyor. Yapılan MR incelemesinde İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Kulübün sağlık ekibinin değerlendirmesi ve oyuncunun da onayı doğrultusunda ameliyat kararı alındı. Bu nedenle Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.

ASENSİO SAKAT MI, SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Marco Asensio'nun dizindeki şişlik ve ağrı şikayetlerinin ardından yapılan kontrollerde kıkırdak lezyonu belirlendi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in açıklamasına göre futbolcunun daha önce yaşadığı kas gerilmesinin ardından dizinde şişlik oluştu. Tedavi uygulanmasına rağmen şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR incelemesi yapıldı.

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk'un verdiği bilgiye göre, tespit edilen lezyonun ameliyatla tedavi edilmesi planlanıyor. Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon süreci, sahalara dönüş zamanını belirleyecek.

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Marco Asensio'nun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Fenerbahçe tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. A Spor'un haberinde İspanyol futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Ancak bu süreye ilişkin kulüpten doğrulanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Asensio'nun dönüş tarihi, ameliyatın ardından yapılacak kontroller ve rehabilitasyon sürecindeki gelişmelere göre netleşecek.