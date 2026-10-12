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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:03

Aston Villa Fenerbahçe hakemi nereli, kimdir? Var hakemi ve yan hakemler listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Futbolseverler, Kruzliak'ın nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Aston Villa Fenerbahçe hakemi nereli, kimdir? Var hakemi ve yan hakemler listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:03

'nin 'nin 2. haftasında İngiltere temsilcisi ile oynayacağı maç öncesinde hakem görevlendirmesi açıklandı. Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler ve VAR ekibi de belli oldu. Peki, Aston Villa Fenerbahçe hakemi Ivan Kruzliak nereli, kimdir?

ASTON VILLA FENERBAHÇE HAKEMİ NERELİ?

Ivan Kruzliak, Slovakya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görev yapan uluslararası futbol hakemidir. Avrupa kupaları ve uluslararası karşılaşmalarda görev alan Kruzliak, UEFA organizasyonlarındaki hakem kadrolarında yer alıyor. Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesinde de orta hakem olarak görev yapacak.

Aston Villa Fenerbahçe hakemi nereli, kimdir? Var hakemi ve yan hakemler listesi

Kritik karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Slovak hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Peter Kralovic görev alırken, video yardımcı hakem (VAR) koltuğunda Portekizli Tiago Martins, AVAR görevinde ise Robert Schröder bulunacak.

IVAN KRUZLIAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ivan Kruzliak, Slovakya doğumlu bir futbol hakemidir. Uluslararası düzeyde Slovakya'yı temsil eden hakem, UEFA'nın çeşitli organizasyonlarında görev yapmaktadır.

Aston Villa Fenerbahçe hakemi nereli, kimdir? Var hakemi ve yan hakemler listesi

Kruzliak'ın doğum tarihi ve yaşı gibi biyografik ayrıntıların güncel ve güvenilir kaynaklardan doğrulanması gerekir. Aston Villa - Fenerbahçe maçındaki görevlendirmesi ise UEFA'nın hakem ataması kapsamında duyuruldu.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere'nin kentindeki Villa Park'ta oynanacak. Mücadelenin Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor.

Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve maç programı, mücadeleyi takip edecek futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Ivan Kruzliak'ın doğum tarihi, doğum yeri ve hakemlik kariyerine ilişkin bilgiler de doğrulanabiliyor. Kruzliak, 24 Mart 1984'te Bratislava'da doğdu ve Ekim 2026 itibarıyla 42 yaşında. 2005'te hakemliğe başlayan Kruzliak, 2011'den bu yana FIFA kokartıyla uluslararası maçlarda görev yapıyor.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#birmingham
#Ivan Kruzliak
#Spor
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