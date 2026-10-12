Aston Villa Fenerbahçe hakemi nereli, kimdir? Var hakemi ve yan hakemler listesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı maç öncesinde hakem görevlendirmesi açıklandı. Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler ve VAR ekibi de belli oldu. Peki, Aston Villa Fenerbahçe hakemi Ivan Kruzliak nereli, kimdir?

ASTON VILLA FENERBAHÇE HAKEMİ NERELİ?

Ivan Kruzliak, Slovakya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görev yapan uluslararası futbol hakemidir. Avrupa kupaları ve uluslararası karşılaşmalarda görev alan Kruzliak, UEFA organizasyonlarındaki hakem kadrolarında yer alıyor. Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesinde de orta hakem olarak görev yapacak.

Kritik karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Slovak hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Peter Kralovic görev alırken, video yardımcı hakem (VAR) koltuğunda Portekizli Tiago Martins, AVAR görevinde ise Robert Schröder bulunacak.

IVAN KRUZLIAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ivan Kruzliak, Slovakya doğumlu bir futbol hakemidir. Uluslararası düzeyde Slovakya'yı temsil eden hakem, UEFA'nın çeşitli organizasyonlarında görev yapmaktadır.

Kruzliak'ın doğum tarihi ve yaşı gibi biyografik ayrıntıların güncel ve güvenilir kaynaklardan doğrulanması gerekir. Aston Villa - Fenerbahçe maçındaki görevlendirmesi ise UEFA'nın hakem ataması kapsamında duyuruldu.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak. Mücadelenin Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor.

Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve maç programı, mücadeleyi takip edecek futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Ivan Kruzliak'ın doğum tarihi, doğum yeri ve hakemlik kariyerine ilişkin bilgiler de doğrulanabiliyor. Kruzliak, 24 Mart 1984'te Bratislava'da doğdu ve Ekim 2026 itibarıyla 42 yaşında. 2005'te hakemliğe başlayan Kruzliak, 2011'den bu yana FIFA kokartıyla uluslararası maçlarda görev yapıyor.