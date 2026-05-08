Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı netleşti. İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Almanya ekibi SC Freiburg, kupayı kazanmak için İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen final karşılaşması, 20 Mayıs 2026 tarihinde Beşiktaş Park’ta oynanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 20:30

final heyecanı bu yıl Türkiye’ye taşınıyor. Yarı final rövanş mücadelelerinin tamamlanmasının ardından İngiliz temsilcisi ile Alman ekibi SC Freiburg finale yükselmeyi başardı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri kabul edilen organizasyonun finaline bu yıl ev sahipliği yapacak.

HABERİN ÖZETİ

Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
UEFA Avrupa Ligi finali bu yıl İstanbul'da Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
SC Freiburg, Portekiz ekibi SC Braga'yı eleyerek finale yükseldi.
Aston Villa, Nottingham Forest'ı eleyerek finale adını yazdırdı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun yakından takip edilen final organizasyonu saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın bilet satış süreci ise daha önce UEFA’nın resmî platformu üzerinden başlatılmıştı. İstanbul, son yıllarda UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden biri olmayı sürdürürken, Avrupa Ligi finaliyle birlikte yeniden gündeminin merkezine yerleşecek.

Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak?

TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

Almanya temsilcisi SC Freiburg ise Portekiz ekibi SC Braga’yı eleyerek finale çıkan diğer takım oldu. Europa-Park Stadion’nda oynanan mücadelede SC Freiburg, rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Lukas Kübler attığı iki golle öne çıkarken, Johan Manzambi de skora katkı sağladı. SC Braga cephesinde Mario Dorgeles’in erken dakikalarda kırmızı kart görmesi mücadelenin seyrini değiştirdi. Yarı finalde İngiltere’nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi. Aston Villa, ilk maçta mağlup olduğu Nottingham Forest karşısında rövanşta etkili bir oyun sergiledi. Birmingham temsilcisi, Villa Park’taki mücadeleyi 4-0 kazanarak finale yükseldi. Ev sahibi takımın gollerini Ollie Watkins, Emiliano Buendía ve John McGinn kaydetti. Özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Aston Villa, taraftarı önünde Avrupa Ligi final biletinin sahibi oldu.

ETİKETLER
#İstanbul
#futbol
#UEFA Avrupa ligi
#Aston Villa
#Futbol
#Sc Freiburg
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.