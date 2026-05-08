UEFA Avrupa Ligi final heyecanı bu yıl Türkiye’ye taşınıyor. Yarı final rövanş mücadelelerinin tamamlanmasının ardından İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi SC Freiburg finale yükselmeyi başardı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri kabul edilen organizasyonun finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman nereden oynanacak? UEFA Avrupa Ligi finali bu yıl İstanbul'da Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. SC Freiburg, Portekiz ekibi SC Braga'yı eleyerek finale yükseldi. Aston Villa, Nottingham Forest'ı eleyerek finale adını yazdırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun yakından takip edilen final organizasyonu saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın bilet satış süreci ise daha önce UEFA’nın resmî platformu üzerinden başlatılmıştı. İstanbul, son yıllarda UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden biri olmayı sürdürürken, Avrupa Ligi finaliyle birlikte yeniden futbol gündeminin merkezine yerleşecek.

TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

Almanya temsilcisi SC Freiburg ise Portekiz ekibi SC Braga’yı eleyerek finale çıkan diğer takım oldu. Europa-Park Stadion’nda oynanan mücadelede SC Freiburg, rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Lukas Kübler attığı iki golle öne çıkarken, Johan Manzambi de skora katkı sağladı. SC Braga cephesinde Mario Dorgeles’in erken dakikalarda kırmızı kart görmesi mücadelenin seyrini değiştirdi. Yarı finalde İngiltere’nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi. Aston Villa, ilk maçta mağlup olduğu Nottingham Forest karşısında rövanşta etkili bir oyun sergiledi. Birmingham temsilcisi, Villa Park’taki mücadeleyi 4-0 kazanarak finale yükseldi. Ev sahibi takımın gollerini Ollie Watkins, Emiliano Buendía ve John McGinn kaydetti. Özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Aston Villa, taraftarı önünde Avrupa Ligi final biletinin sahibi oldu.