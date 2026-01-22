Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Aston Villa nerenin takımı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçları kapsamında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin doğrudan son 16 turundan devam etmesi için kritik önem arz eden karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak
22.01.2026
22.01.2026
saat ikonu 16:57

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçları akpsamında bugün (22 Ocak 2026 Perşembe) saat 20.45'te Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma Kadıköy'de gerçekleştirilecek. Karşılaşmada iki takım da 3 puan almak için sahada olacak. Fenerbahçe mücadeleden 3 puan alırsa ilk 8'e girme ve doğrudan son 16 turuna katılma yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Taraftarlar tarafından ise karşılaşmaya saatler kala Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

ASTON VİLLA HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Aston Villa, 1874 yılında İngiltere'nin Birmingham şehrinde kuruldu. Premier Lig'de mücadele eden kulüp 1897 tarihinden beri iç saha maçlarını 42 bin 788 kişi kapasiteli Villa Park'ta oynuıyor. 1888'de kurulan English Football League'nin de kurucularından yer alan Aston Villa, aynı zamanda Premier Lig'inde kurucuları arasında bulunuyor. Kulüp 2016 yılında Çinli iş insanı Tony Xia tarafından satın alınmıştır.

Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Bordo-mavi renklerini kullanan Aston Villa kazandığı kupalar bakımından İngiltere'nin en büyük dördüncü takımı konumundadır. Aston Villa'nın 1892 ile 1992 yılları arasında İngiliz futbolunun en üst ligi olan The First Division'da 7 şampiyonluğu bulunuyor. Aynı yıllarda aktif olan ikinci ligde 2, üçüncü ligde ise 1 şampiyonluğu bulunuyor. Premier Lig'de ise henüz şampiyonluk alamayan Aston Villa, FA Cup'da 7, EFL Cup'da 5 ve FA Charity Shield'da ise 1 kez kupa aldı.

Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

ASTON VİLLA HANGİ LİGDE, KAÇINCI SIRADA, İSTATİSTİKLERİ?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst seviye ligi olan Premier Lig'de mücadele ediyor. Aston Villa bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 33 gol atan Aston Villa, kalesinde ise sadece 25 gol gördü. Aston Villa güncel olarak Premier Lig'de 43 puanla 3. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi ligde oynadığı son 5 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile beraberlik aldı.

