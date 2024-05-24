Astrolog Meral Güven'in Türkiye Kupası tahmini tuttu! Gözler pazara çevrildi 

24 May 2024 00:16 - Güncelleme : 24 May 2024 00:24

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin eden Astrolog Meral Güven hayatı ve biyografisi

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin eden Astrolog Meral Güven hayatı ve biyografisi

Türkiye Kupası'nın 62. final mücadelesinde Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maçın son anları nefes keserken Al-Musrati'nin attığı gol ile Beşiktaş kupaya uzandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11. kez zaferine ulaşırken Astrolog Meral Güven'in Ağustos 2023'te "Beşiktaş Türkiye Kupası'nı alacak" tahmini ise sosyal medyada tekrardan dolaşıma girdi. Güven'in Türkiye Kupası tahmini tutarken Süper Lig tahmini ise merak konusu oldu.

"ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLACAK"

Söz konusu videoda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını kesin bir dille dillendiren Güven, TGRT Haber canlı yayınında ise, "Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak." demişti.

Güven ayrıca sarı-lacivertli camianın 2 yıl üst üste şampiyon olacağını iddia etmişti.

"HİÇ BEKLENMEDİK BİR ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATACAK"

"Kartlarınız hala Fenerbahçe diyor mu?" sorusuna Güven şu şekilde cevap verdi:

"Ben bir astroloğum yıldız haritalarıyla çalışırım. Koç döngüsü içerisindeyiz. Koçlar kendi etkileriyle ilerletirler. Bu döngü içerisinde sürprizler olabilir. İmkansızlıklar içerisinde muazzam bir düzen kurulabilir. Sezon ortasında ve sezon sonunda yorum yapmam sezon başında yorum yapar geri çekilirim. Hala aynı noktayım. Galatasaray şampiyon olacak diyemem. Şu an için öngörülerimi dile getirecek olursam sonuç ortadadır. Fenerbahçe şampiyon olacaktır. Kartlarım üstüne bastıra bastıra 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor. En doğrusunu Yüce Mevlamız bilir. Fenerbahçe hiç beklenmedik şampiyonluğa imza atacaktır."