At yarışlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu gerçekleşti!

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki geleneksel Dünya Kadınlar Günü Koşusu için dişi İngiliz tayları piste çıktı.

Yarış öncesi padok alanında "At bin" komutunu, kadın davetliler eşliğinde TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce verdi.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen yarışı Emre Koç'un sahibi olduğu Visenya isimli tay, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazanmayı başardı. Üç yaşlı 6 safkanın start aldığı koşuda ikincilik Pole Star'ın olurken, Mega Love üçüncülükte, Secret Mirror dördüncülükte, Zelucci de beşincilikte yer aldı. 2000 metre sentetik pistte kazanan tay için bitiriş derecesi 2.07.18 olarak kayıtlara geçti.

Yarış sonrası Şeref Tribünü'nde yapılan törende, kazanan safkanın sahibi adına Emine Koç'a kupasını, Bakırköy Kaymakamı'nın eşi Fatma Karal, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu ve Esra Sayın takdim etti.