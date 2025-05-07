Atakaş Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Hatayspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda, dar alan, turnuva ve taktik çalışması gerçekleştirildi.