Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen “Ataşehir Ata Koşusu” yüzlerce sporcuyu “İyiliğe Koş, Ataşehir’de Buluş” sloganıyla aynı parkurda bir araya getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ataşehir’de bir ilk: 1200 sporcu Ata Koşusu’nda ter döktü Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen “Ataşehir Ata Koşusu” etkinliği, 1200 sporcuyu “İyiliğe Koş, Ataşehir’de Buluş” sloganıyla bir araya getirdi. Yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve Çocuk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. Yaklaşık 1200 yarışmacının katıldığı koşu, Turgut Özal Bulvarı Migros Genel Müdürlüğü önünden başlayarak Ataşehir’i 10 kilometre dolaştı. 10 kilometre Genel Klasman yarışında erkekler ve kadınlarda ilk 8’e girenlere ve 11 farklı yaş grubunda ilk 3’e girenlere para ödülü verildi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte 10 kilometre yarışını tamamladı. 10 kilometrelik parkur birinciliğini kadınlarda Damla Çelik, erkeklerde ise Adel Mechaal elde ederek 25’er bin TL para ödülü kazandı.

3 FARKLI KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilen yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve Çocuk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi.

12 Nisan Pazar sabahı gerçekleştirilen ve İstanbul’da uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedefleyen organizasyon, büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu.

BAŞKAN ADIGÜZEL DE KOŞUYA KATILDI

Yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1200 yarışmacının katıldığı koşu, Turgut Özal Bulvarı Migros Genel Müdürlüğü önünden başlayarak, Ataşehir’i 10 kilometre dolaştıktan sonra yine aynı noktada son buldu.

10 kilometre Genel Klasman yarışında; erkekler ve kadınlarda ayrı ayrı olarak ilk 8’e dahil olanlar ile 11 farklı yaş grubunda ilk 3‘e giren yarışçılara para ödülü verilirken, ayrıca yarışları bitiren tüm katılımcılara da katılım madalyası ve online sertifika sunuldu.

Ata Koşusu’na eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte katılarak 10 kilometre yarışını tamamlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yarış başlamadan önce tüm koşuculara başarılar diledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini vurgulayan Başkan Adıgüzel, sportif faaliyetlerin Ataşehir’de yaygınlaşmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de koşuya katılarak, ödül töreninde yer aldı.

BİRİNCİLER 25’ER BİN TL ÖDÜL KAZANDI

10 kilometrelik parkur birinciliğini kadınlar kategorisinde Damla Çelik, erkekler kategorisinde Adel Mechaal elde ederek, 25’er bin TL’lik para ödülü kazandı.

Yarışmayı Erkekler Kategorisinde; ikinci sırada Obadîah Kiplangat, üçüncü sırada Abdulhalik Çağıran bitirdi. Kadınlar Kategorisinde ise koşuyu; ikinci sırada Dilay Yıldızhan ve üçüncü sırada Gamze Altuntaş bitirdi.

Yarışmanın 5 kilometre parkurunu kadınlarda 1. sırada Serap Alımlı bitirirken, 2. sırada Aslı Şerife Sertçelik, 3. sırada Sevda Şahin Mırız yer aldı. Erkeklerde ise 1. sırayı Öncü Telek, 2. sırayı Arif Avcı ve 3. sırayı Haşim Girgin aldı.

BAŞKAN ADIGÜZEL: “ÖNCELİKLE, SPOR YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Organizasyonun ödül töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hem parkurun zorluk derecesine hem de sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Adıgüzel, Ataşehir’de sporla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, parkurun düşündüklerinden daha zorlu olduğunu şu sözlerle ifade etti: “12 Nisan sabahı Ataşehir’de hep birlikte buluştuk. Ben de biraz önce 10K yarışını tamamladım. Açık söylemek gerekirse çok da kolay bir parkur değilmiş. Yokuşları olan bir parkur. Ama hep birlikte bu güzel koşuyu tamamladık. Öncelikle spor yaptığımız için çok mutluyuz.”

ULUSLARARASI KATILIM VE REKOR PERFORMANSLAR

Yarışa yönelik uluslararası katılıma dikkat çeken Başkan Adıgüzel, dereceye giren sporculara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ata Koşusunda başarılı sporcularımız birinciliğe koştular. Kenya’dan gelen arkadaşımız bugün Ataşehir’de koştu ve ikinci oldu. Yine birincimiz ve üçüncümüz de yurt dışından gelen misafirlerimiz. Ama sadece onlar rekor kırıp 29 dakikada 10 kilometreyi koşmadılar. Aynı zamanda çocuklarımız da koştu, kendi kişisel başarılarını artırdılar. 5K’da koşanlar oldu. Bu çok güzel bir başarı.”

Koşunun her yaştan katılımcıya açık olduğuna vurgu yapan Başkan Adıgüzel, 80 yaşındaki bir katılımcıyı örnek göstererek şu sözlerle katılımcılara seslendi: “Ahmet amcamız burada, 80 yaşında koşuyu tamamladı. Bir alkış istiyorum. Aslında herkesin kendisini alkışlamasını istiyorum. Çünkü spor önce kendimiz için yaptığımız, sonra fiziksel sağlığımız için yaptığımız bir aktivite. Sadece sporcular şampiyonluğa koşmuyor, burada herkes kendisi için koşuyor.”

ATAŞEHİR’DE SPOR HERKES İÇİN

Ataşehir’de sporu bir yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Adıgüzel, ilçede hayata geçirilecek yeni spor tesisinin açılacağını şu sözlerle müjdeledi: “Bizim bir hedefimiz var; Ataşehir’de her komşumuzun spor yaptığı bir ortamı yaratmak, yediden yetmişe her komşumuzun sporun içinde olmasını sağlamak, Ataşehir’de sporu bir kültür haline getirmek. 17 mahallemizde bu konuda çalışıyoruz. Yeni spor tesislerini sizlere sunuyoruz. Haftaya buradan yürüme mesafesinde olan 5 bin metrekarelik bir spor tesisi ve sosyal tesisi de yine birlikte açıyor olacağız, hepinizi bekliyoruz."

Mahallelerde ve parklarda sürdürülen spor faaliyetlerine de değinen Başkan Adıgüzel, ücretsiz hizmetlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Yine sadece mahallelerimizin kapalı alanlarında değil, parklarında da spor yaptırıyoruz. Her yaştan Ataşehirliye yönelik yaz okullarımız, kış okullarımız var. Çocuklarımızın, gençlerin, her yaştan Ataşehirlinin Atafit’te yine ücretsiz olarak sporla buluşmasını sağlıyoruz.”

Konuşmasını birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlayan Başkan Adıgüzel, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. İyiliğe koşuyoruz, iyiliğe koşmaya devam edeceğiz. Bugün hep birlikte koştuk, yarın iyiliğe başka bir yerde, sosyal bir alanda koşacağız. Aşevimizde koşacağız, ücretsiz beslenme paketinde koşacağız ama Ataşehir hep iyilikle anılacak. Bu organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki Ataşehirliyiz, iyi ki bugün burada sizlerle birlikteyiz. Atamızın izinde hep birlikte yürümeye devam ediyoruz.”