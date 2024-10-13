Atilla Karaoğlan, Belarus-Lüksemburg maçına atandı!

13 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:03

UEFA'dan FIFA kokartlı Türk hakemimiz Atilla Karaoğlan'a görev verildi. Karaoğlan, Belarus-Lüksemburg maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan​, UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus​ ile Lüksemburg​ maçında düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.