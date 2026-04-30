Atletico Madrid Arsenal maç skoru kaç kaç? Penaltılar konuştu

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk müsabakasında sahasında İngiltere ekibi Arsenal’i konuk etti.
Riyadh Air Metropolitano’nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Arsenal, 44. dakikada Gyökeres’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda bir penaltı kararı daha verildi ve Alvarez, 56. dakikada kaydettiği golle Atletico Madrid’e eşitliği sağladı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması, 5 Mayıs Salı günü oynanacak.
Emirates Stadium’nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00’de başlayacak.