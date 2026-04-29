Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Atletico Madrid Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ikinci karşılaşmasında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de kritik müsabakadan zaferle ayrılarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 18:32

Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en üst düzey organizasyonu olan 'nde 2025/26 sezonunun yarı final heyecanı sürüyor. Devler Ligi'nde yarı finalin ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşılaşmış ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi PSG 5-4 kazanmıştı. Yarı finalin ikinci eşleşmesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İngiltere ekibi Arsenal sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Atletico Madrid-Arsenal mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

ATLETICO MADRID ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak müsabaka 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek.

Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

ATLETICO MADRID ARSENAL MUHTEMEL 11’LER

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon lig aşamasında Atletico Madrid 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplam 13 puan elde etti. Lig etabını 14. basamakta tamamlayarak play-off turuna kalan İspanyol temsilcisi, bu aşamada Club Brugge'ü saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Tottenham Hotspur'u geçen Atletico Madrid, çeyrek finalde Barcelona'yı yenerek yarı finale yükseldi. Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında oynadığı bütün maçları kazanmayı başardı. Lig etabını 24 puanla zirvede tamamlayan ve doğrudan son 16 turuna yükselen Kuzey Londra temsilcisi, Bayer Leverkusen'i eleyerek çeyrek finale çıktı. Arsenal, çeyrek finalde ise Sporting CP'yi mağlup ederek Devler Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı.

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Alex Baena, Griezmann, Alvarez

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapie, Rice, Odegaard, Zubimendi, Saka, Gyökeres, Martinelli

