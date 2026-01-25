Atletico Madrid Mallorca maç skoru! Galatasaray’la berabere kalmıştı ligde affetmedi

Kategoriler
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid, sahasında Mallorca ile karşılaştı.
Atletico Madrid, Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alexander Sörloth, 75. dakikada kendi kalesine David Lopez Guijarro ve 87. dakikada Thiago Almada kaydetti.
Atletico Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk golü atan Sörloth, 72 dakika oyunda kaldı.
72'de oyuna giren Thiago Almada ise takımının son golünü attı.
Mallorca'da ise Vedat Muriç, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Atletico Madrid, 44 puana yükseldi.
Ligde bir hafta aradan sonra yenilen Mallorca, 21 puanda kaldı.