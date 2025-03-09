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Editor
 | Burak Ayaydın

Atletico Madrid son dakikalarda yıkıldı! Şampiyonluk yolunda büyük darbe

La Liga mücadelesinde Getafe ile Atletico Madrid karşılaştı. La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, son dakikalarda gelen gollerle maçtan mağlup ayrıldı.

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Atletico Madrid son dakikalarda yıkıldı! Şampiyonluk yolunda büyük darbe
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 19:02

İspanya'da şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid, Getafe karşısında son bölümüne 1-0 önde girdiği maçı kaybetti. Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, maçın son bölümünde ise 3 gol atıldı.

GETAFE 2 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un penaltı golüyle 75. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarına konuk ekibin üstünlüğüyle girilirken, Getafe iki dakikada geri döndü ve sürpriz bir sonuca imza attı. Atletico Madrid'de 88'de Angel Correa kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip ise aynı dakikada Mauro Arambarri'yle skorda dengeyi sağladı. Golün şokunu atlatamayan Atletico, Arambarri'nin 90+2'de tekrar sahne almasına engel olamadı ve maçı kaybetti.

ATLETICO MADRID 56 PUANLA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Getafe bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Atletico Madrid ise 56 puanla 3. sırada kaldı.

https://x.com/Atleti/status/1898750735413608585

Sıkça Sorulan Sorular

ATLETICO MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİMİNLE OYNUYOR?
Play-off etabında Real Madrid ile eşleşen Atletico, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmişti.
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#atletico madrid
#ispanya
#alexander sörloth
#la liga
#Spor
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