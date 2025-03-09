Atletico Madrid son dakikalarda yıkıldı! Şampiyonluk yolunda büyük darbe

İspanya'da şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid, Getafe karşısında son bölümüne 1-0 önde girdiği maçı kaybetti. Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, maçın son bölümünde ise 3 gol atıldı.

GETAFE 2 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un penaltı golüyle 75. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarına konuk ekibin üstünlüğüyle girilirken, Getafe iki dakikada geri döndü ve sürpriz bir sonuca imza attı. Atletico Madrid'de 88'de Angel Correa kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip ise aynı dakikada Mauro Arambarri'yle skorda dengeyi sağladı. Golün şokunu atlatamayan Atletico, Arambarri'nin 90+2'de tekrar sahne almasına engel olamadı ve maçı kaybetti.

ATLETICO MADRID 56 PUANLA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Getafe bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Atletico Madrid ise 56 puanla 3. sırada kaldı.

https://x.com/Atleti/status/1898750735413608585