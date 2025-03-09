Atletico Madrid son dakikalarda yıkıldı! Şampiyonluk yolunda büyük darbe

La Liga mücadelesinde Getafe ile Atletico Madrid karşılaştı. La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, son dakikalarda gelen gollerle maçtan mağlup ayrıldı.
İspanya'da şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid, Getafe karşısında son bölümüne 1-0 önde girdiği maçı kaybetti. Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, maçın son bölümünde ise 3 gol atıldı.
Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un penaltı golüyle 75. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarına konuk ekibin üstünlüğüyle girilirken, Getafe iki dakikada geri döndü ve sürpriz bir sonuca imza attı. Atletico Madrid'de 88'de Angel Correa kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip ise aynı dakikada Mauro Arambarri'yle skorda dengeyi sağladı. Golün şokunu atlatamayan Atletico, Arambarri'nin 90+2'de tekrar sahne almasına engel olamadı ve maçı kaybetti.
Getafe bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Atletico Madrid ise 56 puanla 3. sırada kaldı.
https://x.com/Atleti/status/1898750735413608585