Atletico Madrid UEFA'ya başvurdu! Real Madrid maçı tekrar edilecek mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ve Atletico Madrid karşılaşmış, tartışmalı penaltılar sonucunda turu geçen taraf Real Madrid olmuştu. An itibarıyla ise Atletico Madrid; sıkıntılı süreçle ilgili UEFA'ya başvuru yaptı, işte detaylar.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, penaltılara giden eşleşmede Atletico Madrid'i turnuva dışına itmişti. Eleme sürecine damga vuran ise Julian Alvarez'in tartışmalı penaltısı oldu ve Atletico Madrid UEFA'ya başvuru gerçekleştirdi.

ATLETICO MADRID'DEN REAL MADRID MAÇI İÇİN UEFA'YA BAŞVURU

UEFA, Atletico Madrid Kulübü'nün Real Madrid maçında Alvarez'in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, Arjantinli oyuncunun vuruşu yapmadan önce minimal düzeyde de olsa destek ayağıyla topa temas ettiği belirtildi. Mevcut kurala göre (Oyun Kuralları, Kural 14.1) VAR hakeminin golün geçersiz sayılması için devreye girmesinin doğru karar olduğu ifade edildi. Çift vuruşun açıkça kasıtsız olduğu penaltı vuruşlarında kuralın gözden geçirilip geçirilmeyeceğini belirlemek adına, UEFA'nın FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Son olarak ise şu an için kural bu haliyle kabul edildi ve maç tekrarı gündeme alınmadı.

REAL MADRID TURLADI

Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti! Ancak VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü; çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmiş, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid çeyrek finale yükselmişti.