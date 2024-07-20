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Atletizm şampiyonasında amatör hata! Erken sevinci podyumdan etti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 23:28 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 23:31

Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda yaşanan dramatik olayda 16 yaşındaki Jake Odey-Jordan, son düzlükte rakiplerinden farkla önde olduğunu düşünerek hızını azalttı. Rakiplerine kısa bir mesafe kala geçilen atlet podyumu kaçırdı. 

İngiliz sprinter Jake Odey-Jordan, Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda beklenmedik bir hata yaptı.

Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde düzenlenen şampiyonada, 16 yaşındaki Jake Odey-Jordan pistte müthiş bir performans sergiledi ve son virajı önde döndü. 

Atletizm şampiyonasında amatör hata! Erken sevinci podyumdan etti  - 1. Resim

Ancak, bitiş çizgisine yaklaştığını düşünen atlet liderliğini garantilediğine inanarak hızını düşürdü. Yanlış karar sonucunda, rakipleri Jordan'ı geride bıraktı ve 22.12'lik derecesiyle dördüncü sıraya geriledi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Odey-Jordan'ın hatası, büyük favori olarak gösterildiği yarışmada elenmesine neden oldu. Genç atlet, yaptığı hata için, "Sorun değil. Yani, bu benim hatam, bu yüzden kendimden başka hiçbir şey için üzülemem. Olan oldu. Kendimi iyi hissettim. En hızlı koşum değildi ama iyi hissettirdi. Elbette 21'in altında olabilirdi. Ama yine de her şey yolunda." dedi.

Atletizm şampiyonasında amatör hata! Erken sevinci podyumdan etti  - 2. Resim

Şampiyonaya ilk kez katıldığını belirten Odey-Jordan, "Buraya yeni geldim, bu benim bu yarıştaki ilk yarışım. Sadece ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım, hiçbir şey beni incitmedi ya da buna benzer bir şey olmadı" diye konuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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