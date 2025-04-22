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 | Suat Vilgen

Avrupa basınından Mourinho iddiası! Ayrılığa mı hazırlanıyor?

Kayserispor'a 2 puan kaybederek şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinhotepkilerin odağına konulmuştu. Hedef tahtasındaki Portekizli hoca için Avrupa basını çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.

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Avrupa basınından Mourinho iddiası! Ayrılığa mı hazırlanıyor?
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 08:10
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 08:10

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmış ve şampiyonluk yolunda ağır darbe yemişti. Yaşadığı bu hesapta olmayan kayıpla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte yönetimin yanı sıra takımın dünyaca ünlü Portekizli teknik patronu Jose Mourinho da hedef tahtasına konmuştu. Durum böyleyken Avrupa basını, Mourinho hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Avrupa basınından Mourinho iddiası! Ayrılığa mı hazırlanıyor?

İSKOÇ DEVİNE Mİ GEDECEK?

TeamTalk'ta yer alan haberde, Mourinho'nun İskoç ekibi Rangers'ın yeni sezon için teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü.
Heberde 62 yaşındaki Mourinho'nun takıma yeni takviyeler yapılması konusunda söz alması halinde Rangers'a sıcak bakabileceği ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

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GERRARD'IN İSMİ DAHA ÖNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya elenen lig yarışında ise ezeli rekibi Celtic'in gerisinde kalan Rangers'ın bu sezonu Barry Ferguson ile kapatacağı, gelecek sezona ise yeni bir teknik adamla başlayacağı belirtdi. Haberde takımın başına getirilmesi muhtemel en güçlü adayın ise daha önce de Rangers'ta çalışan Steven Gerrard olduğu ifade edildi.

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KARNESİ ZAYIF

Sezon başında teknik direktörlüğüne getirildiği Fenerbahçe'de bugüne değin 50 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu müsabakalarda 31 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı, 3 puan hesabına görne bu müsakalarda 105 puan toplarken 2.10 puan ortalaması tutturdu.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO'NUN KAÇ KUPASI VAR?
Jose Mourinho teknik direktörlük kariyeri boyunca 6 farklı takımda 26 kupa kazandı. İşte Mourinho'nun başarıları: PORTO (6 KUPA) UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004 UEFA Avrupa Ligi (1): 2003 Primeira Liga (2): 2003, 2004 Taça de Portugal (1): 2003 Supertaça (1): 2003 CHELSEA (8 KUPA) Premier League (3): 2005, 2006, 2015 FA Cup (1): 2007 EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015 FA Community Shield (1): 2005 UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013 INTER (5 KUPA) UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010 Serie A (2): 2009, 2010 Coppa Italia (1): 2010 Supercoppa (1): 2008 REAL MADRID (3 KUPA) La Liga (1): 2012 Copa del Rey (1): 2011 Supercopa (1): 2012 Copa del Rey İkinciliği (1): 2013 MANCHESTER UNITED (3 KUPA) FA Community Shield (1): 2016 EFL Cup (1): 2017 UEFA Avrupa Ligi (1): 2017 FA Cup İkinciliği (1): 2017-18 UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017 ROMA (1 KUPA) UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#jose mourinho
#Transfer Haberi
#Spor
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