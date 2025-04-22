Avrupa basınından Mourinho iddiası! Ayrılığa mı hazırlanıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmış ve şampiyonluk yolunda ağır darbe yemişti. Yaşadığı bu hesapta olmayan kayıpla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte yönetimin yanı sıra takımın dünyaca ünlü Portekizli teknik patronu Jose Mourinho da hedef tahtasına konmuştu. Durum böyleyken Avrupa basını, Mourinho hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

İSKOÇ DEVİNE Mİ GEDECEK?

TeamTalk'ta yer alan haberde, Mourinho'nun İskoç ekibi Rangers'ın yeni sezon için teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü.

Heberde 62 yaşındaki Mourinho'nun takıma yeni takviyeler yapılması konusunda söz alması halinde Rangers'a sıcak bakabileceği ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

GERRARD'IN İSMİ DAHA ÖNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya elenen lig yarışında ise ezeli rekibi Celtic'in gerisinde kalan Rangers'ın bu sezonu Barry Ferguson ile kapatacağı, gelecek sezona ise yeni bir teknik adamla başlayacağı belirtdi. Haberde takımın başına getirilmesi muhtemel en güçlü adayın ise daha önce de Rangers'ta çalışan Steven Gerrard olduğu ifade edildi.

KARNESİ ZAYIF

Sezon başında teknik direktörlüğüne getirildiği Fenerbahçe'de bugüne değin 50 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu müsabakalarda 31 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı, 3 puan hesabına görne bu müsakalarda 105 puan toplarken 2.10 puan ortalaması tutturdu.