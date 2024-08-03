Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıldızı parlamıştı! Robin Le Normand Atletico Madrid'e imzayı attı

03 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:33

İspanyol devi Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Savunma alanına takviye yapan Madrid takımı son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Le Normand'ı renklerine bağladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu..

ROBİN LE NORMAND ATLETİCO MADRİD'DE

2018 yılından beri Sociedad'ın A takımında mücadele eden Le Normand, gösterdiği başarılı performans ile milli takıma kadar yükselmişti. Atletico Madrid bu dev transfer için Real Sociedad'a 34.5 milyon Euro tutarında bir bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki stoper, Sociedad'la 295 maça çıkarken 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Atletico Madrid resmi instagram sayfasından yapılan paylaşım