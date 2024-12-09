Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

09 Aralık 2024 23:35 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 23:40

Antalya'da başlayan Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya'dan sporcular yer alıyor.

Erkek, senyör ve kadın kategorilerinde düzenlenen turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde 7 oyuncuyla mücadele veriyor.

Şampiyonanın ilk gününde grup maçları oynandı. Türkiye, kadın kategorisindeki ilk maçında İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 2-1 yendi.

Türkiye, senyör kategorisindeki ilk mücadelesinde İngiltere'yi 3-1 mağlup etti, ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, erkek kategorisinde ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Avrupa​ Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla tamamlanacak.