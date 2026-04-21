Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılıyor. Yarı final müsabakasında milli sporcumuz Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk sportmenliğe aykırı bir hareketle tokat attı. Olayın ardından Belaruslu güreşçi diskalifiye edildi. Milli sporcumuz bu gelişmeyle birlikte adını finale yazdırırken gözler akşam oynanacak final karşılaşmasına çevrildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Ancak Rıza Kayaalp’in final karşılaşmasının 19.30-20.30 saatleri arasında başlaması öngörülüyor. Farklı sıkletlerde gerçekleştirilecek müsabakalar nedeniyle Rıza Kayaalp’in maçı daha ileri bir saatte yapılacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, finalde geçen yılın dünya ikincisi Macar sporcu Darius Vitek Atilla ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonalarında bugüne dek 12 altın ve 2 gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, 15. kez finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Rıza Kayaalp final etabında galip gelmesi halinde 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak.