2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılıyor. Yarı final müsabakasında milli sporcumuz Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk sportmenliğe aykırı bir hareketle tokat attı. Olayın ardından Belaruslu güreşçi diskalifiye edildi. Milli sporcumuz bu gelişmeyle birlikte adını finale yazdırırken gözler akşam oynanacak final karşılaşmasına çevrildi.

HABERİN ÖZETİ Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda? Milli güreşçi Rıza Kayaalp, sportmenliğe aykırı hareket sonrası diskalifiye edilen rakibi karşısında finale yükselerek bu akşam TRT Spor Yıldız'da Macar rakibi Darius Vitek Atilla ile 13. Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Tiran'da yapılıyor. Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk'un sportmenliğe aykırı tokatı sonrası diskalifiye edilmesiyle finale yükseldi. Final karşılaşması bu akşam saat 19.30-20.30 arasında TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak. Rıza Kayaalp, finalde geçen yılın dünya ikincisi Macar sporcu Darius Vitek Atilla ile karşılaşacak. Rıza Kayaalp, galip gelmesi halinde 13. Avrupa şampiyonluğunu elde edecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Güreş Şampiyonası bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Ancak Rıza Kayaalp’in final karşılaşmasının 19.30-20.30 saatleri arasında başlaması öngörülüyor. Farklı sıkletlerde gerçekleştirilecek müsabakalar nedeniyle Rıza Kayaalp’in maçı daha ileri bir saatte yapılacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RIZA KAYAALP’İN RAKİBİ KİM?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, finalde geçen yılın dünya ikincisi Macar sporcu Darius Vitek Atilla ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonalarında bugüne dek 12 altın ve 2 gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, 15. kez finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Rıza Kayaalp final etabında galip gelmesi halinde 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalini kazanırsa 13. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş olacak.