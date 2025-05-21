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 | Suat Vilgen

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

Avrupa Ligi finalinde heyecan dorukta! Tottenham ile Manchester United, bu gece İspanya’da şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Peki Tottenham ile Manchester United maçı saat kaçta hangi, kanalda? İşte tüm detaylar...

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Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 08:48

Avrupa futbolunun en prestijli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon bu gece belli oluyor. Finalde İngiltere'nin iki köklü kulübü Tottenham ile Manchester United, İspanya’da kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

İki İngiliz ekibi Tottenham ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupae Ligi finali İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

İKİSİ DE DAHA ÖNCE KAZANDI

İki takım da finalde tarih yazmak için sahada olacak. Tottenham bu kupayı daha önce iki kez kazanırken (1972, 1984), Manchester United ise 2017 yılında mutlu sona ulaştı. Bugün oynanacak mücadele, Tottenham’ın üçüncü, Manchester United’ın ise ikinci Avrupa Ligi zaferi için verdiği mücadele olacak.

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

AVRUPA KUPALARINDAKİ İKİNCİ EŞLEŞMELERİ

Evet. İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 1963-1964 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nın ilk turunda oynanan eşleşmede ilk maçı Tottenham 2-0 kazandı. Ancak rövanşta Manchester United, Old Trafford’da 4-1 galip gelerek rakibini turnuva dışına itti.

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

UEFA AVRUPA LİGİ’Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Bu organizasyonun açık ara en başarılı takımı Sevilla. İspanyol kulübü kupayı toplamda 7 kez müzesine götürdü. Onu 3’er şampiyonlukla Juventus, Inter, Liverpool ve Atletico Madrid takip ediyor. Galatasaray ise Türkiye’ye bu kupayı 2000 yılında kazandırarak tarihe geçti.

Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor! Tottenham - Manchester United finali saat kaçta, hangi kanalda

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ

Tarih: 21 Mayıs 2025, Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: San Mames, Bilbao (İspanya)

Yayın: TRT 1 (canlı)

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