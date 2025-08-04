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 | Efe Demir

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak. İşte detaylar...

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Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:39

'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

RAKİPLER BELLİ OLACAK

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri , , İstanbul Başakşehir ve 'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE'NİN KURASI 13.00'TE

3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

SAMSUNSPOR PLAY-OFF'TA

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NDE

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

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ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#UEFA Konferans Ligi
#trendyol süper lig
#samsunspor
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#Spor
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