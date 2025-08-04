Avrupa'da kura vakti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

RAKİPLER BELLİ OLACAK

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN KURASI 13.00'TE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SAMSUNSPOR PLAY-OFF'TA

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NDE

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.