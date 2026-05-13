Avrupa'da yaz transfer sezonu alev alacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular

Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynuyor! 2025-2026 sezonunun noktalanmasıyla birlikte, bonservisi elinde kalacak olan dünya yıldızları dev kulüplerin iştahını kabartıyor. İşte listedeki o isimler...

Futbol dünyası, 2026 yazında yaşanacak büyük transfer dalgasına odaklandı. Birçok yıldız oyuncu, kulüpleriyle olan kontratlarının sonuna gelirken, transfer piyasasında dengeleri bozmaya hazırlanıyorlar. 10 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya uzanan piyasa değerleriyle, her mevkiden "fırsat transferleri" kapıda.

İşte isim isim, sözleşmesi sona erecek o futbolcular ve güncel piyasa değerleri...

MİKA MARMOL (LAS PALMAS - 10M €)

Genç yaşına rağmen La Liga’da pas kalitesiyle dikkat çeken, "gelecek vaat eden" bir stoper.

ILLAN MESLİER (LEEDS UNİTED - 10M €)

Kalede genç yaşta kazandığı tecrübe ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar kaleyi emanet edebileceğiniz bir isim.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN (LENS - 10M €)

Hızı ve çalım yeteneğiyle savunmacıların kabusu. Bire birde rakip eksiltmek isteyenler için vazgeçilmez.

ANDREW ROBERTSON (LİVERPOOL - 10M €)

Yıllardır Liverpool sol koridorunu bir makine gibi kullanan Robertson, hırsı ve ortalarıyla hala elit seviyede.

XAVER SCHLAGER (LEİPZİG - 10M €)

Avusturyalı orta saha, yüksek pres gücüyle Bundesliga’nın en çalışkan isimlerinden.

OLEKSANDR ZİNCHENKO (AJAX - 10M €)

Teknik kapasitesi yüksek, oyun zekasıyla orta sahaya evrilebilen bir bek arayanlar için Ajax sonrası yeni durak neresi olacak?

YVES BİSSOUMA (TOTTENHAM - 12M €)

Orta sahada top kapma ustası. Rakibi bozan, takımı atağa kaldıran gerçek bir dinamik.

DİOGO LEİTE (UNİON BERLİN - 12M €) & DANİLHO DOEKHİ (UNİON BERLİN - 13M €)

Union Berlin’in başarısındaki kule stoperler. Hava toplarında ve fiziksel mücadelede tam birer tanklar.

DAİCHİ KAMADA (CRYSTAL PALACE - 12M €)

Japon yıldız, teknik kalitesi ve gizli forvet koşularıyla skor üretmekte usta.

 

MATHİAS JENSEN (BRENTFORD - 12M €)

Duran top ustası ve pas dağıtım merkezi. Danimarkalı oyuncu oyunun temposunu ayarlamakta profesyonel.

ZEKİ ÇELİK (ROMA - 12M €)

Milli sağ bekimiz, Roma’da dengeli oyunuyla dikkat çekti. Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği ya da İtalya’da kalıp kalmayacağı merak konusu.

FABİNHO (AL ITTİHAD - 13M €)

Suudi Arabistan sonrası Avrupa’ya "lider" olarak dönmek isteyebilir. Tecrübesiyle ön libero bölgesini kapatır.

ARTHUR AVOM (LORİENT - 15M €)

Listenin yükselen genç yeteneği. Genç yaşına rağmen piyasa değerini hızla artırıyor.

SOUFFİAN EL KAROUANİ (UTRECHT - 15M €)

Hem sol bek hem sol kanat özellikleriyle hücumda varyasyon sunan bir oyuncu.

MALANG SARR (LENS - 15M €)

Fransız savunmacı, hızıyla geniş alanda oynayan takımlar için ideal bir sol stoper.

RİCO HENRY (BRENTFORD - 15M €)

Premier Lig’in en hızlı ve istikrarlı beklerinden biri. Savunma güvenliğini hücum bindirmeleriyle süslüyor.

JOHN STONES (MAN. CİTY - 15M €)

Pep Guardiola’nın "oyun kuran stoper" ekolünün en iyi temsilcisi. Hem stoper hem ön libero rotasyonu için paha biçilemez bir tecrübe.

LEON GORETZKA (BAYERN MÜNİH - 15M €)

"Box-to-box" tanımının tam karşılığı. Fiziksel gücü ve ceza sahası dışı şutlarıyla her takımın merkezini güçlendirir.

OSCAR MİNGUEZA (CELTA VİGO - 18M €)

Barcelona çıkışlı Mingueza, La Liga'da kendini kanıtladı. Hem sağ bek hem stoper oynayabilme yeteneği piyasa değerini yükseltiyor.

JULİAN BRANDT (DORTMUND - 20M €)

Dortmund’un kaptanlarından. Hem 10 numara hem de kanat organizasyonlarında yaratıcılığıyla kilit açıyor.

MARCOS SENESİ (BOURNEMOUTH - 22M €): 

Sertliği ve sol ayağıyla fark yaratan Arjantinli, savunmaya liderlik edecek bir profil.

HARRY WİLSON (FULHAM - 25M €)

Uzaktan attığı muazzam goller ve etkili serbest vuruşlarıyla "fark yaratan" bir hücumcu.

BERNARDO SİLVA (MAN. CİTY - 27M €)

Manchester City'den ayrılacağını resmen hissettiren Portekizli sihirbaz, futbol zekasıyla hala dünyanın en iyilerinden biri.

DUSAN VLAHOVİC (JUVENTUS - 35M €)

İtalya’da gollerine devam eden Sırp santrafor, fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle elit golcü arayan kulüplerin bir numaralı hedefi.

 

IBRAHİMA KONATE (LİVERPOOL - 50M €)

Listenin en değerli ismi. Premier Lig'deki fiziksel üstünlüğü ve hızıyla savunmanın kralı. Liverpool ile yeni sözleşme imzalamazsa, Avrupa'da kapışılacak ilk isim.

 

