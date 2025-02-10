HT Spor'a konuk olan Aykut Kocaman, futbol dünyasındaki olayları değerlendirdi.

ANORMAL VURGUSU

"Artık öyle bir ortam oldu ki futbol dünyası... Sosyal medyanın da ön plana çıkması ve ağırlık kazanmasıyla birlikte, özellikle bir maçtan sonra gelip denizi görüp 'mavi' desen... Vay, mavi dedin! Nasıl mavi olur? Ağaca 'yeşil' desen, kendince doğru olduğunu düşündüğün şeyleri söylesen de... Gerçekten anormal bir yere doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

3 TEMMUZ DEVAM EDİYOR

"3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. 2011'de futbolu temizlemek için geldik dediler, futbolu kirlettiler! Bugün geldiğimiz nokta, o günlerin eseridir. O gün döşenen taşların eseridir. O günden bu yana kim ne kazanmış ne kaybetmiş ona baksınlar. Türk futbolunda bugünkü süreci 2011'den ayrı okumak mümkün değil."

7 ŞAMPİYONLUK NORMAL DEĞİL

Futbolumuzdaki son duruma da değinen Aykut Kocaman, "Kulüplerin ve futbol ortamının bugünkü halini 2011'den ayrı değerlendirmek mümkün değil. 2011'den bu yana 14 sene geçerken, bir takımın 7 şampiyonluk alması olağan akışa aykırı!" açıklamalarını yaptı.