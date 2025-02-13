AZ Alkmaar - Galatasaray | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka AFAS Stadyumu'nda oynanıyor.

GECENİN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde:

PAOK 0-0 Steaua Bükreş

Porto 0-0 Roma

Twente 1-0 Bodo/Glimt

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

13'Ceza sahası çizgisinin önünden kullanılan serbest vuruşta Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçirdi.

19'Savunma arkasına sızan Poku, kaleci Muslera'yı geçerek topu ağlara göndermek istedi ancak Abdülkerim, mükemmel bir zamanlamayla araya girerek gole engel oldu.

20' Sallai'nin sert şutunda top ağlara giderek filelere sarstı ve skor 1-1 oldu.

27' Galatasaray Mertens ile ikinci gole yaklaştı. Belçikalı oyuncunun vuruşu savunmadan sekti ve korner oldu.

36'Parrot penaltı vuruşunu gole çevirdi ve AZ takımını yeniden öne geçirdi.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

51' Galatasaray'da Kaan Ayhan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.

Galatasaray'da sezon başında UEFA'ya isimlerin bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai'nin yanı sıra yeni transferler Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekipteki UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Sara, Kaan, Sallai, Mertens, Morata, Barış Alper