Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!

28 Kasım 2024 20:29 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:52

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaştı. Ev sahibi takım Mijnans ile öne geçse de Osimhen puanı bölüştüren golü kaydetti. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 1 puan ile ayrılmayı başardı.