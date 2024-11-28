Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaştı. Ev sahibi takım Mijnans ile öne geçse de Osimhen puanı bölüştüren golü kaydetti. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 1 puan ile ayrılmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım zorlu maçtan 1-1'lik skorla ayrılırken 1 puan aldı.
AFAS Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım 2. dakikada Mijnans'ın golü ile öne geçti.
Galatasaray'dan ise 43. dakikada Osimhen fileleri sarsmayı başardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takımda sahadan 1'er puan ile ayrılmak zorunda kaldı.
GECENİN SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde:
Anderlecht 2-2 Porto
Athletic Bilbao 3-0 Elfsborg
Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
Karabağ 1-4 Lyon
Lazio 0-0 Ludogorets
Rigas Skola 0-2 PAOK
Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
2'⚽Muslera'dan seken topa Mijnans dokundu ve top ağlara gitti. AZ 1-0 öne geçti.
9'🚫savunma arkasına atılan topta Van Bommel, soldan ceza sahasına girdi ve şutunda Muslera'yı geçemedi. Dönen topu kale sahasında Lahdo, tamamlamak istedi ancak Muslera'nın suratına çarpan top dışarı gitti.
13'🚫Mertens'in açtığı ortada Osimhen'in vurduğu kafa vuruşu üstten auta gitti.
22'🚫Sara'nın şutu savunmadan sekti kornere çıktı.
24'🚫Van Bommel'in şutu yandan auta gitti.
44'⚽Mertens'in arka direğe açtığı ortada Osimhen kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Maçta skor 1-1 oldu.
45'⏹İlk yarı sona erdi.
46'▶️İkinci yarı başladı.
47'🚫savunma arkasına sarkan Osimhen'in aşırtmasında savunma araya girdi.
75'🚫Sara'nın sol kanattan açtığı ortaya Abdülkerim Bardakçı kafa vurdu ama top direkten döndü.
90'⏹ Maç sona erdi.
11'LER
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Meerdink, Mijnans, Smit, Parrot.
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Batshuayi, Osimhen.
HAKEM KADROSU
AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Haratiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ile Alexandru Cerei üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Szabolcs Kovacs görev alacak.