AZ Alkmaar Shakhtar Donetsk maç sonucu kaç kaç? Arda Turan’ın takımı yarı finale çıktı mı?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde AZ Alkmaar ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. Dört golün atıldığı mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar’ın sayıları ise 58. dakikada Alisson Santana ve 83. dakikada Luca Meirelles’ten geldi.

İlk karşılaşmayı kendi sahasında 3-0 kazanan Ukrayna temsilcisi, toplamda 5-2’lik skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi tarihinde yarı finale çıkan ilk Türk teknik adam unvanını elde etti.

Shakhtar Donetsk, Crystal Palace F.C.-ACF Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.