AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Galatasaray daha güçlü

29 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:05

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray ile 1-1 berabere kalan AZ Alkmaar'da Teknik Direktör Maarten Martens maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce karşılaştıkları ve 3-1 mağlup ettikleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Martens, sarı kırmızılıların daha güçlü olduğunu söyledi.

Galatasaray​ UEFA Avrupa Ligi​'nin 5. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar​ ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Maarten Martens, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Müsabakanın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belçikalı teknik adam, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı.

Karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini belirten Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum" diye konuştu.

"OYUN SİSTEMİMİZİ RAKİBE GÖRE AYARLADIK"

Galatasaray'ın iyi oynadığını belirten Martens, "Oyun sistemimizi rakibe göre ayarladık. Oyuncularım, bu konuda başarılı. Bazen maçlar kilitlendiğinde uzun paslar kullanmamız gerekiyor" dedi.

"GALATASARAY FENERBAHÇE'DEN DAHA ATEŞLİ"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Martens, "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Fenerbahçe'ye nazaran daha maceralı oynuyorlar. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum" şeklinde görüş belirtti.

40 yaşındaki Belçikalı teknik adam Türkiye'de oyunun temposunun düşük olduğuna dikkat çekip şöyle devam etti:

"Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık."