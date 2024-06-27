Azerbaycan askerlerinden 'Bizim Çocuklara' tam destek! 

27 Haziran 2024 00:46 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:48

EURO 2024 F Grubunda Türkiye, Çekya ile karşılaştı. İki takımda turnuvada adını Son 16'ya yazdırmak için mücadele verdi. 20. dakikada Barak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle Türkiye öne geçti. Çekya adına ise Soucek gol attı ve skor 1-1'e geldi. Son sözü Cenk Tosun söyledi ve maç 2-1 sona erdi. Türkiye adını Son 16'ya yazdırmayı başarırken Çekya turnuvaya veda etti.

AZERBAYCAN'DAN 'BİZİM ÇOCUKLARA' TAM DESTEK!

Sarı kartların havada uçuştuğu mücadelenin sonunda kardeş Azerbaycan'dan yüzleri gülümseten bir video geldi.

Azerbaycanlı askerler A Milli Takım'da Cenk Tosun'un attığı gole büyük coşkuyla sevindi. Sosyal medyada paylaşılan Azeri askerlerin görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.