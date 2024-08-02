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Azerbaycanlı sporcu Zelym Kotsoiev, judoda altın madalya kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 00:39 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 00:40
Azerbaycanlı sporcu Zelym Kotsoiev, judoda altın madalya kazandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 100 kiloda Azerbaycanlı Zelym Kotsoiev, altın madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcü sporcu Ilia Sulamanidze'yi yenen Zelym Kotsoiev altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Özbek Muzaffarbek Turoboyev ile İsrailli Peter Paltchik, bronz madalya aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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