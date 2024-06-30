Aziz Yıldırım Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'nda

30 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:34

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi.

İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

AZİZ YILDIRIM DA YERİNİ ALDI

Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu’na geldi.

Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

Aziz Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan bazı taraftarlara da selam verdi.