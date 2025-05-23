Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım dün kritik bir görüşmede buluştu. Görüşmenin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. İşte Yıldırım’ın Koç’tan tek talebi ve zirvede konuşulanlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 08:50

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği buluşma sonunda gerçekleşti. Başkan Ali Koç ile kulübün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım, dün Yıldırım’ın ofisinde bir araya geldi. Gerçekleşen bu kritik zirvede, Fenerbahçe'nin geleceğine dair önemli başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da eşlik etti.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den 1 milyar TL değerinde sermaye yapılanması!

SEÇİM TARİHİ TARTIŞMASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç görüşmede, olağanüstü seçimli genel kurulun neden eylül ayında yapılmasının planlandığını detaylarıyla anlattı. Aziz Yıldırım ise bu tarih konusunda farklı düşündüğünü açıkça ifade etti. Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu durumun aciliyetine dikkat çekerek, seçimin daha erken bir tarihte yapılması yönünde görüş belirtti ve bu konuda Ali Koç’a tavsiyede bulundu. Yıldırım’ın bu görüşmede yalnızca tek bir talepte bulunduğu öğrenildi: Seçimin öne çekilmesi.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

TÜZÜK MÜSADE ETMİYOR, KARAR ALİ KOÇ'UN

Fenerbahçe tüzüğü, çoğunluğun sağlanamadığı ilk genel kuruldan sonra ikinci genel kurul için yönetime 60 günlük süre tanıyor. Bu da seçimin eylül ayından önce yapılmasının ancak mevcut başkan Ali Koç ve yönetiminin onayıyla mümkün olabileceği anlamına geliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

AZİZ YILDIRIM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?
Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu ve 10 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır.
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#fenerbahçe spor kulübü
#Aziz Yıldırım
#Aziz Yıldırım
#başkanlık seçimi
#fenerbahçe kongresi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.