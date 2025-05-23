Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım dün kritik bir görüşmede buluştu. Görüşmenin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. İşte Yıldırım’ın Koç’tan tek talebi ve zirvede konuşulanlar…

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği buluşma sonunda gerçekleşti. Başkan Ali Koç ile kulübün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım, dün Yıldırım’ın ofisinde bir araya geldi. Gerçekleşen bu kritik zirvede, Fenerbahçe'nin geleceğine dair önemli başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da eşlik etti.

SEÇİM TARİHİ TARTIŞMASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç görüşmede, olağanüstü seçimli genel kurulun neden eylül ayında yapılmasının planlandığını detaylarıyla anlattı. Aziz Yıldırım ise bu tarih konusunda farklı düşündüğünü açıkça ifade etti. Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu durumun aciliyetine dikkat çekerek, seçimin daha erken bir tarihte yapılması yönünde görüş belirtti ve bu konuda Ali Koç’a tavsiyede bulundu. Yıldırım’ın bu görüşmede yalnızca tek bir talepte bulunduğu öğrenildi: Seçimin öne çekilmesi.

TÜZÜK MÜSADE ETMİYOR, KARAR ALİ KOÇ'UN

Fenerbahçe tüzüğü, çoğunluğun sağlanamadığı ilk genel kuruldan sonra ikinci genel kurul için yönetime 60 günlük süre tanıyor. Bu da seçimin eylül ayından önce yapılmasının ancak mevcut başkan Ali Koç ve yönetiminin onayıyla mümkün olabileceği anlamına geliyor.