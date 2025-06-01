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 | Suat Vilgen

Aziz Yıldırım imza çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe taraftarı akın etti, sayı fırladı

Fenerbahçe'de seçimin erkene alınması için eski Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı imza çağrısı büyük karşılık buldu. Kongre üyelerinni akın ettiği kampanya ile toplanan imza sayısı şaşırttı!

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Aziz Yıldırım imza çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe taraftarı akın etti, sayı fırladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 11:12

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Fenerbahçe’de tartışmalar sürerken, eski Başkan Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Yıldırım, genel kurulun planlanan tarihten daha önce yapılması gerektiğini belirterek, aday olmak isteyenlerin seçim sürecini hızlandırması için imza toplamaya başlamıştı.

Aziz Yıldırım imza çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe taraftarı akın etti, sayı fırladı
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HEYECAN DALGASI

Sarı-lacivertli camiada sezonun hayal kırıklıklarıyla geçmesi yönetimi de hareketlendirmişti. Bu doğrultuda, Eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde, Temmuz ayında seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı. Aziz Yıldırım’ın önderlik ettiği bu kampanya, kulüp içindeki heyecanı artırdı.

Aziz Yıldırım imza çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe taraftarı akın etti, sayı fırladı
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İŞTE SON İMZA SAYISI

Eski Başkan, seçim için aday olma şartı olarak, Ali Koç’un 16 bin 464 oyundan bir fazla oy almayı şart koştu. Sabah'ın haberine göre Bu şartın gerçekleşmesi için yapılan imza kampanyasında ise son bilgilere göre 12 bini aşkın imza toplandığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım imza çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe taraftarı akın etti, sayı fırladı

KUTLUALP ÇEKİLECEK Mİ?

Diğer yandan, seçim sürecinde adaylığını daha önce açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım’ın yarışa katılması halinde kendi adaylığından çekilmeyeceğini belirtti. Fenerbahçe’de yaklaşan seçim heyecanı şimdiden camiada geniş yankı bulmuş durumda.

ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#Aziz Yıldırım
#başkanlık seçimi
#Imza Kampanyası
#fenerbahçe kongresi
#Spor
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