Aziz Yıldırım son kararını verdi! Susmasının sebebi belli oldu

Fenerbahçe’de gözler yeniden Aziz Yıldırım’a çevrildi. Adaylık kararı kesinleşen efsane başkan, bu kez süreci sessiz yürütüyor. Nedeni ise seçim tarihinin belirsizliği ve geçmişte yaşadığı yıpratıcı kampanya süreci.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bir kez daha mutlu sona ulaşamadı. 11 yıldır süren şampiyonluk hasreti, bu sezon da son bulmazken, ezeli rakibi Galatasaray’ın 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takması, Sarı-Lacivertli camiada büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ali Koç yönetimiyle bir kez daha hedefe varılamaması, kulüpte değişim seslerini yükseltti.

SESSİZ AMA DERİNDEN ÇALIŞIYOR

Bu tablo içinde gözler yeniden eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli başkanlığını yapan ve son olarak 2018’de Ali Koç’a karşı kaybeden Yıldırım, bu kez adaylık sürecini farklı yönetiyor. Önceki seçim sürecinde Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların aleyhe dönmesinden ders alan efsane başkanın kurmayları, bu kez sessiz ama etkili bir şekilde kulis çalışmaları sürdürüyor.

AİDAT ÖDEMİŞ 9 BİN ÜYE ARANIYOR

Yıldırım’a yakın isimlerin muhalefet cephesinde seçimin haziran ayında yapılması için bastırdığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda, aidatlarını ödemiş 9 bin üyeden imza toplanmaya çalışılıyor. Ancak bu sayı yakalanamazsa, dernekler kanununa göre aidat şartı aranmaksızın 12 bin imza ile de süreç işletilebilecek.

HAZİRAN İÇİN SON SÖZ ALİ KOÇ'UN

Buna karşın Fenerbahçe tüzüğü, çoğunluğun sağlanamadığı ilk genel kuruldan sonra ikinci genel kurul için yönetime 60 günlük süre tanıyor. Bu da seçimin eylül ayından önce yapılmasının ancak mevcut başkan Ali Koç ve yönetiminin onayıyla mümkün olabileceği anlamına geliyor.



