Aziz Yıldırım Werner Lorant'ı unutmadı!

İstanbul
Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, eski teknik direktör Werner Lorant'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'ni efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, bir dönem birlikte çalıştığı Alman teknik direktör Werner Lorant'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.
İşte Aziz Yıldırım'ın mesajı:
"Fenerbahçe'nin 2002 yılında teknik direktörlüğünü yapmış, 6-0'lık Galatasaray zaferimizin baş mimarlarından Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Werner Lorant'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım"