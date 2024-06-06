Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama

06 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:10

Son dakika! Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni... Günü ve saati belli oldu

Son dakika! Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni... Günü ve saati belli oldu

Fenerbahçe Başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım seçim öncesi gezilerini sürdürüyor. Yıldırım, son olarak İstanbul’un ünlü ticaret merkezi Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

Kapalıçarşı’da çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından "Alemin kralı geliyor" tezahüratlarıyla karşılanan Yıldırım’ı yakından görmek isteyenler büyük bir kalabalık oluşturdu.

Aziz Yıldırım çarşı sokaklarında sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde yürüyüşünü bir süre sürdürdü.