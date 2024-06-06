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Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:10

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Kapalıçarşı’ya gitti. Yıldırım vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Fenerbahçe Başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım seçim öncesi gezilerini sürdürüyor. Yıldırım, son olarak İstanbul’un ünlü ticaret merkezi Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

Kapalıçarşı’da çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından "Alemin kralı geliyor" tezahüratlarıyla karşılanan Yıldırım’ı yakından görmek isteyenler büyük bir kalabalık oluşturdu.

Aziz Yıldırım çarşı sokaklarında sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde yürüyüşünü bir süre sürdürdü.

Kaynak: TGRT Haber
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