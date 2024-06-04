Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması: Kaşınma geri zekalı

04 Haziran 2024 11:41 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:51

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıktan sonra yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdi. Ali Koç yönetimi, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da görüşme halinde olduğu Portekizli çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzaladı. Ancak Mourinho çalımı sarı lacivertli camiayı karıştırdı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Mourinho görüşmesinin yalan olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan sert tepki geldi. Yaklaşan kongre öncesi Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"ACUN KAŞINIYOR"

"Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Geri zekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış.

"FETÖ'CÜLERE PASAPORT VERİYORMUŞ"

İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum.

"9 SENE ADNAN OKTAR'IN YAYINA GİTMİŞ"

Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor.

"FENERBAHÇE ELDEN GİDİYOR"

Yıldırım, bir soru üzerine kendisinin sadece bir başkan olmadığını belirterek, "Ben Başkan değilim, liderim. Herkes başkan olur ama lider olamaz" diye cevap verdi.

2012 yılında "Ne şikesi memleket elden gidiyor" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum" ifadelerini kullandı.

"LİSTESİNDE FETÖ'YE YAKIN İSİMLER VAR"

Acun Ilıcalı'nın Ankara ile iletişimi sağlayacağım yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, göreve seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacaklarını söyledi.