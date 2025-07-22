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 | Burak Ayaydın

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe isyanı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan sitem dolu sözler geldi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 'yanlış yolda' olduğu mesajını verdi.

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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe isyanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 22:50

, 'nin gidişatına dair farklı bir yaklaşımda bulundu. Eski başkan, bazı konuların hiç umursanmamasından dert yandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

“Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı varmış ve geri kalan herkes de Galatasaray taraftarıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın. Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. veya oradaki başkan kimse, başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin."

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe isyanı!

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Deneyimli yöneticinin, gelecek seçimde yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?
Sarı lacivertli camia, Eylül ayında sandığa gidecek.
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ETİKETLER
#Futbol
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#Aziz Yıldırım
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#Fenerbahçe Kritisi
#Türkiye Spora
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