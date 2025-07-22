Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe isyanı!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gidişatına dair farklı bir yaklaşımda bulundu. Eski başkan, bazı konuların hiç umursanmamasından dert yandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

“Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı varmış ve geri kalan herkes de Galatasaray taraftarıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın. Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse, başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin."

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Deneyimli yöneticinin, gelecek seçimde yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olması bekleniyor.