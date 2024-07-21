Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe kararı! Cumartesi günü katılacak 

21 Temmuz 2024 22:45 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:48

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Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantı, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 10.30'da başlayacak.

Sports Digital’in haberine göre, Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yeni sezona destek olmak amacıyla cumartesi günü düzenlenecek Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak.

SEÇİMDE AYAR OLMUŞTU

Aziz Yıldırım, 9 Haziran ayında yapılan seçimde Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç’a karşı rakip olmuştu. Ali Koç, 16.464 oy alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım ise 10.483 oy almıştı. Seçimin ardından iki başkan kürsüye çıkarak el ele tribünleri sallamış ve uzun bir aranın ardından barış ortamı sağlanmıştı.

Öte yandan iki isim seçimden önce canlı yayında bir araya gelmiş ve söz konusu yayın taraftarları da memnun etmişti.